Una delegazione di turisti provenienti dal Canada ha preso parte a una giornata formativa e gastronomica dedicata alla Dieta mediterranea tradizionale, organizzata all’Accademia internazionale di cucina mediterranea di Spilinga. L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i visitatori alla cultura alimentare calabrese, attraverso un percorso pratico e didattico articolato in più momenti. Dopo un’introduzione storica sui valori della dieta mediterranea, gli ospiti sono stati accompagnati in una visita guidata all’orto didattico dell’Accademia, dove hanno potuto osservare le materie prime tipiche del territorio.

La parte centrale della giornata si è svolta in cucina: i partecipanti hanno preso parte a un laboratorio pratico di pasta fresca, realizzata con farine locali e condita con ingredienti tipici come pomodoro, cipolla rossa di Tropea e 'nduja, prodotto simbolo di Spilinga. Il laboratorio è stato affiancato da sessioni di degustazione guidata di olio extravergine d’oliva e vini calabresi, con il supporto di professionisti del settore.

Il programma si è concluso con un pranzo conviviale, durante il quale turisti e maestri di cucina hanno condiviso i piatti preparati durante il laboratorio. Il menù ha incluso anche una selezione di salumi, formaggi e dolci tradizionali, proposti per offrire una panoramica completa della gastronomia locale. L’iniziativa rientra tra le attività promosse da Visit Spilinga per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare e culturale del territorio, attraverso esperienze immersive rivolte al turismo internazionale.