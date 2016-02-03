Sfilate di carri e mascherine, esibizioni e spettacoli: un programma ricco di eventi quello previsto per la terza edizione del Carnevale di Pizzo che si svolgerà dal 7 al 14 febbraio.

È tutto pronto per la terza edizione del Carnevale di Pizzo. I festeggiamenti entreranno nel vivo domenica 7 febbraio con la tradizionale Sfilata dei carri allegorici che partirà dal Parco Commerciale l’Aquilone e attraverserà tutta via Nazionale a Pizzo.

Lunedì 8 febbraio saranno invece protagonisti i più piccoli. Alle ore 16.00 inizierà la sfilata in maschera dei bambini fino a 12 anni e anche per martedì 9 il divertimento è assicurato. A partire dalle 18.00 l’evento “Discoteca in Piazza” con la presenza di tutti i figuranti dei carri allegorici.

Gran finale domenica 14 febbraio quando verrà replicata la sfilata dei carri allegorici che da Via Nazionale scenderà fino al Lungomare Cristoforo di Pizzo, dove avrà luogo la presentazione a la premiazione dei carri.

Ecco il programma completo: