Sul posto i vigili del fuoco che stanno prestando assistenza ai tecnici dell’Enel per il ripristino della linea elettrica

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti poco fa a Spilinga in prossimità dell’aviosuperficie dove un ultraleggero in fase di atterraggio ha tranciato i cavi dell’alta tensione. Gli occupanti del velivolo non hanno riportato conseguenze. Sul posto i vigili del fuoco stanno prestando assistenza al personale Enel per il ripristino della linea elettrica.