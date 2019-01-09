Presi di mira una fontana pubblica ed i vetri del portone di un’abitazione

Vandali in azione a Brivadi, frazione del comune di Ricadi. Presa di mira una fontana pubblica, spaccata e distrutta alla base ed anche i vetri del portone di una privata abitazione danneggiati a colpi di pietre. Atti ingiustificabili e senza ragioni, duramente condannati dai residenti del piccolo e caratteristico paesino del territorio comunale di Ricadi.

Non è la prima volta che il territorio di Ricadi viene preso di mira dai vandali. L’esempio più lampante è la statua del giudice Bruno Pelaia a Santa Maria di Ricadi in località Fortino. Decapitata, a quasi dieci anni dallo sfregio non è stata ancora riparata. LEGGI ANCHE: Ricadi, spiaggia di Santa Maria: sottratta targa diversamente abili

