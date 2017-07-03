Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia. Si attende l’arrivo di un elicottero antincendio

Un vasto incendio si è sviluppato a partire dalle 18 circa di ieri, domenica 2 luglio, in un’area collinare nel territorio comunale di Zaccanopoli. Sul posto per domare le fiamme si sono portati due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che, operando in condizioni rese difficili dalla inaccessibilità dei luoghi, hanno preservato dalla furia delle fiamme tre aziende agricole ed un agriturismo.

Il rogo, che ha già distrutto un’area di 20 ettari di vegetazione e macchia mediterranea, ha minacciato da vicino anche un grosso allevamento con centinaia di capi di bestiame e delle abitazioni.

Sul posto, a coordinare le operazioni di messa in sicurezza, anche il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Salvatore Tafaro. A causa delle veemenza delle fiamme si è inoltre reso necessario l’intervento di un elicottero antincendio.

