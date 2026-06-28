Monitoraggio straordinario della qualità dell’aria dopo l'incendio che si è sviluppato presso un impianto di raccolta di pneumatici nell'area ex Sir di Lamezia Terme. A comunicarlo è Arpacal, che ha disposto un intervento tecnico a seguito della richiesta formulata dai Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di verificare l'eventuale impatto ambientale provocato dal rogo.

L'Agenzia spiega che «nelle prossime ore i tecnici dell'Agenzia provvederanno all'installazione di campionatori ad alto volume, strumentazioni in grado di aspirare grandi quantità di aria e raccogliere il particolato atmosferico su appositi filtri». Si tratta di apparecchiature impiegate per acquisire campioni rappresentativi dell'aria, indispensabili per le successive verifiche di laboratorio.

Come evidenziato nella nota, «i campioni saranno successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio per la ricerca degli inquinanti potenzialmente associati ai processi di combustione, al fine di caratterizzare l'eventuale impatto dell'evento sulla qualità dell'aria». Gli accertamenti consentiranno di individuare l'eventuale presenza di sostanze prodotte dalla combustione dei pneumatici e di fornire un quadro scientificamente fondato della situazione ambientale.

L'iniziativa, sottolinea Arpacal, «rientra nei compiti istituzionali dell'Agenzia e costituisce supporto tecnico-scientifico alle autorità competenti, fornendo dati oggettivi utili alle valutazioni ambientali conseguenti all'incendio». Il monitoraggio rappresenta quindi uno strumento essenziale per supportare le decisioni degli enti chiamati a gestire le conseguenze dell'episodio.

L'Agenzia assicura infine la massima trasparenza nei confronti della popolazione, precisando che «gli esiti del monitoraggio saranno trasmessi agli enti competenti e resi pubblici secondo le procedure dell'Agenzia, nell'ottica della massima trasparenza nei confronti dei cittadini».

Chiuso il tratto della SS18

L’incendio ha determinato la chiusura al traffico del tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nei pressi della zona industriale. Le deviazioni sono in loco. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.