Messaggi di vicinanza alla famiglia anche dagli altri partecipanti. La tragedia domenica nelle acque antistanti il porto

In seguito alla tragedia che domenica, nelle acque antistanti il porto di Vibo Marina, ha funestato il campionato di vela d’altura e che è costata la vita al 58enne di Reggio Calabria Giuseppe Iero, un messaggio di cordoglio è stato espresso sui social da parte degli organizzatori e degli altri regatanti che così ricordano il velista deceduto:

“Ci ha lasciati un amico prezioso, un gentiluomo, un velista appassionato. Un ultimo giro di boa che ci vede sconcertati e increduli. Ci hai salutato nel vento, timone in mano e rotta certa. Resta un grande vuoto in tutti noi che ti abbiamo conosciuto e voluto bene. Avremo sempre un pensiero per il tuo sorriso e la tua signorilità di sportivo e di Uomo. Sarai con noi ogni volta che saremo nel mare e nel vento. Siamo vicini alla tua famiglia a cui ci stringiamo forte in un abbraccio come tua e sua famiglia del mare. Ciao carissimo Pino, buona rotta!”. I presidenti e gli affiliati dei circoli: “Santa Venere” di Vibo Marina-Tropea; Centro velico” Lampetia” di Cetraro; Yachting Club di Reggio Calabria.

