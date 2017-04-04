Nessuna strada è indenne. Centro o periferia non fa differenza. Pericolo per gli studenti nei pressi del Liceo Scientifico “Berto”. E sui social scoppia la polemica

Scansa, gira, frena di colpo. Ma preparati all´inevitabile: prima o poi succederà. Anche a te. Nessuno escluso. La buca traditrice, quella che non hai visto in tempo, quella piena d´acqua o coperta da uno strato di fango, ti fregherà e, se ti va bene, ti spedirà dal meccanico. Se ti va male, in ortopedia. Capita a migliaia di automobilisti o motociclisti che affollano ogni giorno il nostro “Bel paese”. Da Nord a Sud, in Lombardia come in Calabria, A Milano come a Vibo Valentia, dove la situazione è diventata insostenibile.

Il dissenso passa dai social. In città, periferia o centro non fa differenza, le buche crescono, si evolvono, di giorno in giorno assumono dimensioni esagerate. Come quelle in piena rotonda nei pressi del Liceo Scientifico “G. Berto”. Qui il pericolo non è solo per chi sta al volante o al manubrio ma anche per chi quella strada la percorre ogni giorno a piedi, come gli studenti. Condizione che si ripete in altre zone del capoluogo. Nessuna strada è indenne. I cittadini sono stanchi ed hanno cominciato ad urlare il proprio dissenso, sfruttando anche i social.

Buche extra-terresti. Le forti piogge delle ultime ore hanno aggravato una situazione già al collasso. Su strade vecchie e nuove. In prossimità di svincoli o scuole. Non fa differenza. A Vibo Valentia sembra di stare su una gigantesca groviera o, se preferite e siete nostalgici romantici, un paesaggio lunare dove di “extra-terrestri” ci sono solo le buche.