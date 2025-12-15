Ancora alberi da abbattere in Viale Affaccio a Vibo Valentia. Dopo il pino tagliato e messo in sicurezza dai vigili del fuoco venerdì scorso, altri alberi risulterebbero pericolanti e pertanto si dovrà procedere con la rimozione. Le operazioni verranno effettuate nella giornata di domani, martedì 16 dicembre.

A darne notizia è l’amministrazione comunale di Vibo Valentia, che ha diffuso un avviso circa la chiusura del tratto di strada interessato. In particolare, a partire dalle ore 7 e fino al termine delle operazioni (presumibilmente tardo pomeriggio), sarà temporaneamente interrotta la circolazione veicolare su via Dante Alighieri nel tratto compreso tra Via Manzoni (sede Polstrada) e via Gallizzi (ex Autostello).

«Si invita la cittadinanza a non sostare nell'area interessata – avverte l’amministrazione comunale –. L’intervento è necessario per tutelare l’incolumità pubblica».