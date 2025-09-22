Undici agenti e otto vice ispettori hanno preso servizio. Il questore Ruperti: «Un percorso di crescita professionale e personale»

La Questura di Vibo Valentia accoglie nuove forze. Undici agenti e otto vice ispettori hanno preso servizio negli uffici della Polizia di Stato della provincia, andando a rafforzare in maniera significativa l’organico.

Il loro impiego sarà principalmente rivolto agli uffici investigativi e ai servizi di controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore presenza e tempestività nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati. In parte, i nuovi innesti andranno anche a colmare i vuoti lasciati da personale recentemente trasferito in altre sedi.

Nel corso di un incontro ufficiale, il Questore Rodolfo Ruperti ha dato personalmente il benvenuto ai neo arrivati, sottolineando l’importanza del loro contributo in una realtà complessa e dinamica come quella vibonese. «Vi auguro – ha dichiarato – di affrontare questo percorso con impegno e passione, trovando in esso non solo soddisfazioni professionali, ma anche una crescita umana e personale».

Con l’arrivo di questi 19 operatori, la Questura punta a rafforzare il proprio presidio sul territorio, in un momento in cui il tema della sicurezza resta centrale per cittadini e istituzioni.