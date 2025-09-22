L’impatto ha causato anche un’emorragia. Il ragazzino è sbucato improvvisamente sulla strada mentre si stava rincorrendo con alcuni compagni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pet di Pizzo che ha trasportato il minore allo Jazzolino

Momenti di grande paura a Vibo, in via Luigi Razza, nei pressi dell’Ufficio postale centrale. Un bambino, F. A., all’uscita di scuola è stato investito da un’auto di passaggio. Il piccolo ha riportato una frattura scomposta della gamba, con conseguente emorragia.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino si stava rincorrendo con alcuni compagni di scuola quando è sbucato all’improvviso sulla strada ed è stato colpito violentemente di striscio da un’utilitaria. Una dinamica che poteva avere esisti ancora più drammatici.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale e gli operatori sanitari di un’ambulanza della Postazione di emergenza territoriale (Pet) di Pizzo, che ha immediatamente trasportato il bambino all’ospedale Jazzolino.