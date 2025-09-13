La decisione assunta dal sindaco Romeo scaturisce da un sopralluogo che ha evidenziato l’esigenza di alcuni interventi di pulizia straordinaria e l’organizzazione degli spazi didattici dopo tre anni di chiusura a causa dei lavori

L'entusiasmo per la riapertura della storica scuola "Don Bosco-Garibaldi" è stato ridimensionato da una nuova ordinanza del sindaco Enzo Romeo, che ne posticipa l'ingresso di quasi una settimana. Nonostante le rassicurazioni iniziali che davano per certa l'apertura il 16 settembre, la prima campanella suonerà solo giorno 22. La scuola, considerata la più significativa del primo ciclo nel capoluogo, è stata oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e impiantistico che si sono trascinati per anni. L'edificio, che ospita le scuole primaria “Don Bosco” e secondaria di primo grado “Garibaldi”, torna fruibile dopo tre anni di cantiere che aveva costretto gli studenti a lezioni in sedi provvisorie, come l'ex caserma “Bruzzano” e palazzo Nicoletta.

Questo slittamento vanifica l'obiettivo di rientro per l'inizio dell'anno scolastico e rischia di creare notevoli disagi alle famiglie. L’ordinanza infatti posticipa l'apertura a seguito di un «sopralluogo che ha rilevato la necessità di completare residuali/piccoli interventi». Tra questi, si legge nell’ordinanza, la «sistemazione logistica e l'organizzazione degli spazi didattici», oltre agli «interventi di pulizia straordinaria necessari per garantire le condizioni ottimali per l'avvio delle attività scolastiche».

La decisione, basata su «un'attenta valutazione congiunta dei tecnici comunali», è stata definita «contingibile ed urgente» per assicurare la «sicurezza degli studenti e del personale». L'ordinanza è stata poi trasmessa al dirigente scolastico, alla Prefettura di Vibo Valentia e al Comando di Polizia locale.