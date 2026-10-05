VIDEO | Nuovo avvistamento in una zona densamente abitata e frequentata da bambini. Da Villa comunale a Feudotto, gli episodi si ripetono e torna l’allarme sulla sicurezza degli spazi pubblici

Ancora cinghiali nel cuore di Vibo Valentia. Questa volta gli animali sono stati avvistati ieri sera nei giardinetti che costeggiano la strada davanti ai Salesiani, a pochi metri dalle abitazioni e in una zona quotidianamente attraversata da famiglie, ragazzi e bambini.

Le immagini riprese con un telefono raccontano una scena che ormai in città ha perso quasi del tutto il carattere dell’eccezionalità: gli ungulati si muovono tra il verde pubblico, apparentemente a proprio agio, mentre tutt’intorno ci sono palazzi, auto parcheggiate e strade urbane. Ed è proprio questa crescente confidenza degli animali con gli spazi cittadini ad alimentare la preoccupazione dei residenti.

Avvistamenti sempre più frequenti

Non si tratta infatti di un episodio isolato. Da tempo gli avvistamenti di cinghiali nel centro di Vibo si susseguono con frequenza crescente, spostandosi dalle zone più periferiche fino ad aree densamente abitate e frequentate. Nel maggio 2025 alcuni esemplari erano stati segnalati nella Villa comunale, mentre altri erano stati ripresi all’interno dell’area dell’ospedale Jazzolino e persino in piazza Municipio.

Ancora più allarmanti erano stati, nell’autunno scorso, gli episodi registrati nel quartiere Feudotto.

Il timore per i bambini nei parchi pubblici

A preoccupare maggiormente è soprattutto la presenza degli animali nelle aree verdi e nei giardini pubblici, luoghi che per loro natura dovrebbero rappresentare spazi sicuri di incontro e di gioco. La zona dei Salesiani, così come la Villa comunale e il parco di via Feudotto, è frequentata anche da famiglie con bambini, e la possibilità di imbattersi improvvisamente in un cinghiale finisce inevitabilmente per modificare le abitudini di chi vive il quartiere.

Il problema diventa ancora più delicato quando gli animali si muovono in gruppo o quando sono presenti cuccioli, circostanza nella quale gli esemplari adulti possono reagire se percepiscono una minaccia. A questo si aggiungono i rischi per chi porta a passeggio i cani e per gli automobilisti qualora gli ungulati attraversino improvvisamente la carreggiata.

Già nel 2025 il Comune aveva annunciato operazioni di selezione e abbattimento e diffuso indicazioni rivolte ai cittadini dopo il moltiplicarsi delle segnalazioni in città. Nel febbraio scorso è stata inoltre sottoscritta una convenzione con le guardie Anuu che comprende, tra le attività previste, anche il monitoraggio legato all’emergenza cinghiali.

Eppure gli avvistamenti continuano. L’incursione nei giardinetti davanti ai Salesiani rappresenta così l’ennesimo segnale di una presenza ormai stabile all’interno del tessuto urbano. E tra i residenti cresce soprattutto una richiesta: poter tornare a frequentare strade, parchi e aree verdi senza il timore di trovarsi improvvisamente davanti un animale selvatico.