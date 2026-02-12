Nei giorni scorsi, un detenuto in regime di semilibertà, con permesso di assentarsi dalle ore 7.30 alle ore 20.30, non ha fatto rientro presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia.

L’uomo, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di armi, aveva trascorso parte della giornata all’esterno dell’istituto, ma non ha rispettato l’orario di rientro, rendendosi irreperibile.

La Casa Circondariale di Vibo Valentia diramava, quindi, a tutte le Forze dell’Ordine una nota di ricerca, finalizzate al suo rintraccio.

Le immediate ricerche avviate dagli investigatori della Squadra Mobile, coadiuvati da pattuglie del locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno consentito di rintracciare l’uomo, in orario notturno, all’interno di un’autovettura nei pressi di una stazione di servizio del centro cittadino di Vibo Valentia. Bloccato dagli agenti, è stato riaccompagnato presso l’istituto penitenziario.

Contestualmente, all’esito dei successivi approfondimenti investigativi, tenuto conto del comportamento tenuto dal detenuto, è stata richiesta alla competente Autorità Giudiziaria la revoca del beneficio concesso, che veniva, successivamente, accolta.