L’interruzione programmata da e-distribuzione scatterà alle 18.30 e durerà fino alle 00:30. Coinvolte diverse vie dell’area da tempo alle prese con interventi sui sottoservizi, scavi e disagi dei residenti per la viabilità compromessa

Nuovi disagi in vista nella zona di Cancello Rosso a Vibo Valentia, da mesi alle prese con lavori, scavi e interventi sulle infrastrutture sottostradali che stanno pesando sulla quotidianità dei residenti. Domenica 21 giugno, infatti, è prevista un’interruzione programmata dell’energia elettrica per consentire a e-distribuzione di effettuare lavori sui propri impianti.

Lo stop alla corrente scatterà alle 18.30 di domenica e si protrarrà fino alle 00.30 di lunedì 22 giugno. Una fascia oraria serale e notturna che interesserà alcune strade del quartiere e delle zone limitrofe, con disagi che si aggiungono a quelli già segnalati negli ultimi mesi da cittadini e opposizione per la presenza di cantieri, tratti dissestati e percorsi resi difficoltosi dagli interventi in corso.

Le strade interessate dall’interruzione

Secondo l’avviso diffuso da e-distribuzione, l’interruzione riguarderà i soli clienti alimentati in bassa tensione. Le vie coinvolte sono via dei Basiliani, ai civici 5, dall’8 al 10 e al 14; traversa II Basiliani, dal civico 5 al 7 e senza numero civico; viale Kennedy, dal civico 15 al 17 e senza numero civico; traversa I Basiliani, ai civici 7 e 13 e senza numero civico; via Gabriele D’Annunzio senza numero civico; via Cancello Rosso al civico 3; via Nino Bixio senza numero civico e via De Luca senza numero civico.

L’azienda specifica che l’energia elettrica sarà interrotta per effettuare lavori sugli impianti e invita i cittadini alla massima prudenza. Durante l’intervento, infatti, l’erogazione potrebbe essere momentaneamente riattivata: per questo viene raccomandato di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio, e-distribuzione invita a consultare il proprio sito, a inviare un Sms al numero 320.2041500 indicando il codice Pod presente in bolletta oppure a utilizzare l’app gratuita per smartphone. Per segnalare guasti è invece attivo il numero verde 803.500.