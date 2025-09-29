Il piccolo, portato all’ospedale Jazzolino dai genitori, è stato intubato e trasportato all’Annunziata. Ora è ricoverato in terapia intensiva

Momenti di grande apprensione a Vibo Valentia per un bambino di soli quattro mesi, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza in gravi condizioni. Il piccolo è stato accompagnato dai genitori all’ospedale Jazzolino, dove i sanitari, valutata la gravità del quadro clinico, hanno provveduto a intubarlo immediatamente e ad attivare l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato al campo di aviazione. L’elicottero del 118 ha trasferito il bambino a Cosenza, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Ancora non chiari i motivi del grave malore.