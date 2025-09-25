A officiare il rito è stato il vescovo Attilio Nostro. Presenti tutte le autorità civili e militari. Ad animare la celebrazione eucaristica è stato il coro del Conservatorio Torrefranca

In occasione della ricorrenza del patrono del Corpo della Guardia di Finanza, San Matteo Apostolo ed Evangelista, nel Duomo cittadino di Santa Maria Maggiore e San Leoluca, «il vescovo della Diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea, mons. Attilio Nostro, ha officiato una messa a beneficio dei militari in servizio e congedo del Comando provinciale di Vibo Valentia e del Reparto operativo aeronavale alla sede», è quanto ha reso nota la stessa Guardia di finanza di Vibo attraverso un comunicato stampa.

«Alla funzione religiosa hanno preso parte il prefetto, il sindaco di Vibo Valentia e i rappresentanti di vertice di tutte le altre Forze di Polizia e istituzioni civili e militari che rappresentano lo Stato in provincia, nonché le associazioni combattentistiche e d’Arma».

«Al termine della cerimonia religiosa, il comandante provinciale della Guardia di finanza, colonnello Eugenio Bua, ha ringraziato prefetto, vescovo e tutti gli intervenuti, manifestando inoltre apprezzamento e gratitudine per la giornaliera attività espletata in provincia dai finanzieri, del comparto ordinario e aeronavale. Un ringraziamento particolare è stato infine rivolto al coro del Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, che ha animato la celebrazione eucaristica».