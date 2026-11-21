La messa officiata dal vescovo Attilio Nostro alla presenza del comandante Parillo, del prefetto Colosimo e dei rappresentanti delle istituzioni civili e militari. Il significato della celebrazione, tra devozione, memoria dei caduti e la solidarietà verso le loro famiglie

Una giornata di fede, memoria e senso delle istituzioni quella celebrata questa mattina, 21 novembre, nel Duomo di Santa Maria Maggiore e San Leoluca a Vibo Valentia, dove i Carabinieri si sono ritrovati per rendere omaggio alla Virgo Fidelis, patrona dell'Arma. Una ricorrenza particolarmente sentita dai militari, che ogni anno rinnova il legame tra i valori della fedeltà, del servizio e del sacrificio, richiamati anche dal motto «Nei secoli fedele».

La celebrazione eucaristica è stata officiata dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, alla presenza dei rappresentanti del Comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia e di numerose autorità civili e militari del territorio.

Tra i presenti il comandante provinciale dell'Arma, colonnello Antonio Parillo, il prefetto Anna Aurora Colosimo, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, il questore Rodolfo Ruperti, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Eugenio Bua e il presidente facente funzioni della Provincia Franco Barbalace.

La cerimonia ha rappresentato un momento di raccoglimento e condivisione per l'Arma vibonese, ma anche un'occasione per riaffermare il rapporto tra i Carabinieri e le comunità nelle quali operano quotidianamente, attraverso le attività di prevenzione, controllo del territorio e tutela della sicurezza pubblica.

Perché la Virgo Fidelis è la patrona dei Carabinieri

La celebrazione del 21 novembre affonda le proprie radici nella storia dell'Arma. La Vergine Maria, con il titolo di Virgo Fidelis, fu proclamata patrona dei Carabinieri da papa Pio XII l'11 novembre 1949, attraverso un apposito breve apostolico. La scelta richiama direttamente il motto dell'istituzione, «Nei secoli fedele», e il valore della fedeltà intesa come impegno costante verso il dovere e la collettività.

La data del 21 novembre coincide con la festività liturgica della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, ma anche con un anniversario particolarmente significativo per la storia militare italiana: la battaglia di Culqualber, combattuta nel 1941 in Africa Orientale, durante la Seconda guerra mondiale.

In quella circostanza, il 1° Battaglione Carabinieri Mobilitato partecipò alla difesa del caposaldo di Culqualber, nell'allora Abissinia, oggi Etiopia. Il sacrificio dei militari impegnati nei combattimenti è ricordato dall'Arma come una delle pagine più importanti della propria storia, tanto da aver contribuito al conferimento della Medaglia d'oro al Valor militare alla sua Bandiera.

Una giornata dedicata anche agli orfani dei militari

Il 21 novembre è inoltre la Giornata dell'Orfano, ricorrenza istituita nel 1996 e dedicata ai figli dei militari dell'Arma deceduti. Un appuntamento che richiama l'attenzione sull'assistenza e sulla vicinanza alle famiglie dei Carabinieri scomparsi, anche attraverso l'attività dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri.

Tre significati, dunque, si intrecciano nella celebrazione della Virgo Fidelis: la devozione religiosa, la memoria dei caduti e la solidarietà verso le loro famiglie. Valori che hanno fatto da cornice anche alla cerimonia di questa mattina nel Duomo di Vibo Valentia, con i rappresentanti delle istituzioni riuniti accanto ai militari per rendere omaggio alla patrona dell'Arma.