VIDEO | L’intervento di riqualificazione che doveva finire un anno fa procede a rilento e metà strada è chiusa da mesi: «Operai non se ne vedono, così è impossibile andare avanti». E anche il cartello del progetto sembra prendersi gioco di chi lo guarda: la foto con il rendering mostra piazza Morelli

Una carreggiata completamente interdetta e nessun operaio all’orizzonte. È questa l’immagine sconfortante che da mesi caratterizza Viale Alcide De Gasperi, arteria strategica del capoluogo vibonese, dove i lavori di riqualificazione urbana sembrano essersi trasformati in un incubo per residenti e commercianti.

«Il bello sa qual è? Aprono il cantiere e non c'è nessuno che lavora dentro. Per fare 100 metri di strada stanno impiegando sei mesi. Non è possibile», sbotta Pippo Prestia, noto poeta vernacolare calabrese, tra i tanti cittadini esasperati.

A Vibo Valentia i lavori di riqualificazione su Viale Alcide De Gasperi procedono a rilento, lasciando una carreggiata chiusa da mesi. I commercianti denunciano cali nelle vendite: «Così non possiamo andare avanti»

I disagi non sono solo logistici, ma economici. Le attività commerciali della zona stanno registrando cali drammatici. «Abbiamo dimezzato le vendite, non riusciamo più a pagare i fornitori. Chiudiamo e forse riapriremo quando i lavori saranno finiti. Così non è possibile andare avanti», racconta amareggiato Enzo Lo Bianco fruttivendolo della zona.

Anche Francesco Germolè, giovane pasticcere con l’attività di famiglia proprio davanti al cantiere, esprime preoccupazione: «Ci hanno riferito che avrebbero ripreso i lavori a settembre. E invece non si è visto nessun operaio. Pare che la stessa ditta abbia preso più lavori a Vibo».

Ma non è solo la lentezza a creare disagio. Mancano parcheggi, le strisce blu restano attive e l’area bianca è bloccata dal cantiere. «I nostri clienti fanno fatica a fermarsi», aggiunge Francesco. «E la cosa più grave è che, una volta finito questo tratto, i lavori inizieranno proprio davanti alla nostra attività. Temiamo che succeda sotto Natale. Sarebbe un colpo mortale».

Uno scenario in cui cresce la frustrazione anche tra gli esercenti più resistenti. Natale Magro, titolare di una pizzeria, non usa mezzi termini: «Così ci fanno chiudere».

E a peggiorare la situazione, l’ultima beffa: il cartellone che dovrebbe illustrare il nuovo volto di Viale De Gasperi mostra in realtà... Piazza Morelli. «Siamo invisibili anche nei rendering», commenta con amara ironia un altro commerciante.

Nel frattempo, sulle transenne campeggia ancora la scritta “fine lavori: 7 novembre 2024” – una data che avrebbe dovuto rappresentare la conclusione, e che oggi suona solo come una promessa mancata. Il grido d’allarme è unanime: «Fate presto, prima che sia troppo tardi».