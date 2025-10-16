Una delegazione di agenti accompagnata dal comandante Pietro Romano ha fatto visita al Comando provinciale dell’Arma. La gratitudine del colonnello Antonio Parillo: «Segno concreto di unità e coesione tra forze di polizia»

Nella tarda mattinata di oggi, una delegazione della Polizia penitenziaria di Vibo Valentia, accompagnata dal comandante Pietro Romano, ha fatto visita al Comando provinciale dei carabinieri, dove è stata ricevuta dal comandante provinciale, colonnello Antonio Parillo.

L’incontro ha rappresentato un sentito gesto di solidarietà e vicinanza all’Arma dei carabinieri, profondamente colpita dalla tragica morte nell’adempimento del proprio dovere di tre militari a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Il luogotenente carica speciale Marco Piffari, 56 anni, il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, 56 anni, hanno perso la vita in un’esplosione durante lo sgombero di un casolare.

La visita di oggi, da parte della Polizia penitenziaria rappresenta – è scritto in una nota – «un segno concreto di unità e coesione tra Forze di Polizia, che condividono il medesimo spirito di servizio, il sacrificio quotidiano e la partecipazione sincera al dolore che investe l’intera famiglia dell’Arma».

Il colonnello Parillo ha espresso profonda gratitudine per «la significativa manifestazione di cordoglio, sottolineando come il sostegno reciproco tra operatori delle forze dell’ordine rafforzi il senso di appartenenza e dedizione verso lo Stato e la collettività».