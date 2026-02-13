Ha impugnato un’ascia minacciando la vicina di casa al culmine di un diverbio. L’episodio ha richiesto l’intervento del personale della Squadra Volante, che ha proceduto all’identificazione e alla successiva denuncia dell’uomo.

Al termine dell’attività istruttoria, il questore Rodolfo Ruperti ha emesso un avviso orale nei confronti dell’uomo ed è stato avviato anche il procedimento finalizzato all’esecuzione del Daspo, che potrebbe impedirgli l’accesso alle manifestazioni sportive.

Inoltre, sono stati emessi tre Fogli di Via dal Comune di Dinami nei confronti di altrettante persone, pluripregiudicate, che dopo essere state identificate sono state denunciate dai Carabinieri della Stazione di Fabrizia per aver tentato una truffa offrendo in vendita del carburante adulterato.

Le misure del foglio di via – informano dalla Questura –, avranno una durata di 3 anni e hanno una finalità di prevenzione e di tutela della sicurezza pubblica, imponendo ai soggetti che ne sono destinatari di non far ritorno in un determinato Comune senza l’autorizzazione dell’Autorità pena la sanzione della reclusione da 6 a 18 mesi e multa fino a 10.000 euro.

Dall’inizio dell’anno, su attività istruttoria della Divisione Anticrimine, sono state emesse dal Questore di Vibo Valentia 36 misure tra cui: proposte di sorveglianza speciale, daspo sportivi, daspo “Willy”, fogli di via, avvisi orali e ammonimenti in materia di violenza di genere.