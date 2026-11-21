Un uomo sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un altro Comune è stato fermato dagli agenti della Volante. Dopo la convalida dell'arresto il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria più volte al giorno

Un intervento della Polizia di Stato per la segnalazione di un uomo che stava molestando l'ex compagna sul posto di lavoro si è concluso con un arresto a Vibo Valentia. Protagonista della vicenda un 32enne, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un Comune diverso dal capoluogo, fermato dagli agenti della Squadra Volante della Questura nella serata di ieri, venerdì 20 novembre.

L'uomo è stato arrestato per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e resistenza a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato per false generalità, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

L'intervento della polizia e la resistenza agli agenti

L'intervento è scattato in seguito a una segnalazione giunta alla Centrale operativa della Questura. Un uomo, apparso in evidente stato di alterazione alcolica, stava assumendo comportamenti molesti nei confronti dell'ex compagna, dipendente di un esercizio commerciale situato nel centro cittadino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante, impegnati nei servizi di controllo del territorio. Alla richiesta di identificazione, il 32enne ha inizialmente fornito false generalità, ammettendo successivamente di aver mentito sulla propria identità.

La situazione si è complicata quando i poliziotti lo hanno invitato a seguirli in Questura per completare gli accertamenti. L'uomo ha opposto resistenza, assumendo un atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori, ai quali avrebbe rivolto anche minacce e insulti.

La sorveglianza speciale e la decisione del giudice

Una volta accompagnato negli uffici della Questura, il 32enne è stato identificato. Dagli accertamenti è emerso che era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno in un Comune diverso da Vibo Valentia. La sua presenza nel capoluogo costituiva quindi una violazione delle prescrizioni imposte.

Informato il pubblico ministero di turno, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Questa mattina, sabato 21 novembre, si è celebrato il giudizio direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo nei confronti del 32enne la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con cadenza quotidiana, più volte al giorno.

Il procedimento si trova ancora in una fase in cui vale il principio della presunzione di innocenza, fino a un eventuale accertamento definitivo della responsabilità penale.