Intensificati i servizi di contrasto alla criminalità, predisposti dal questore. In azione la Squadra Mobile e la polizia giudiziaria del posto fisso di Tropea

Nel corso di intensificati servizi di contrasto alla criminalità, predisposti dal questore di Vibo Valentia, la Squadra Mobile – in sinergia operativa con la Squadra di polizia giudiziaria del posto fisso di Tropea – ha effettuato serrati controlli nell’area del centro urbano. Nel corso delle verifiche gli sforzi si sono concentrati nei confronti di un venditore di ortofrutta, D.L., 31 anni, con attività di vendita lungo la Statale 18, dove a seguito di perquisizione sono state scoperte munizioni di arma da fuoco, illegalmente detenute, calibro 12 e calibro 45, oltre ad un caricatore e ad un rilevatore di microspie. Alla luce di tali riscontri, i poliziotti – in collaborazione con la polizia municipale della di Vibo Valentia – hanno approfondito gli accertamenti sotto gli aspetti amministrativi e di natura edilizia, riscontrando svariate irregolarità, per cui sono state elevate sanzioni fino a cinquemila euro. All’esito delle attività di polizia giudiziaria il 31enne è stato denunciato alla Procura di Vibo, che ha coordinato le indagini, per il reato di detenzione abusiva di munizioni di arma da sparo oltre che per gli abusi edilizi commessi, per i quali la struttura è stata sottoposta a sequestro.

