La buca si è aperta nello stesso punto in cui era stata rattoppata la precedente. Ormai da mesi i lavori in corso nel quartiere sono fonte di disagi e vibranti proteste

Non c’è pace per la strada del quartiere Cancello Rosso, a Vibo. Un nuovo cedimento si è aperto al centro della carreggiata, attraversata da un rivolo nauseabondo. Questa volta la strada non è stata chiusa, ma un cartello stradale e una transenna avvertono gli automobilisti, che comunque da queste parti sono ormai abituati all’intoppo improvviso.

Una ventina di giorni fa sulle condizioni del quartiere, definito «rattoppato, devastato e impraticabile», era intervenuto il gruppo consiliare Cuore Vibonese, denunciando lo stato di abbandono e chiamando in causa l’amministrazione Romeo. «Da mesi le varie ditte lavorano senza alcun coordinamento – affermarono in una nota – e la Polizia municipale tenta di mettere in sicurezza l’area con nastri e transenne».

Una protesta che riecheggia l’esasperazione dei residenti, costretti a fare i conti con continue interruzioni, voragini e mezzi pesanti. Una protesta che, qualche giorno dopo, fu ripresa anche dalla Lega: «È preoccupante l’abbandono in cui è relegato un quartiere così centrale».

Adesso ci risiamo, con una nuova voragine, nuove transenne e nuove perdite che invadono la strada.