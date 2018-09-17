<p>C’era chi, fra gli amministratori oggi in carica, nella zona anni fa sognava di realizzare il teatro comunale utilizzando la vecchia chiesa dello Spirito Santo. Svanita però l’idea per la ristrettezza dei luoghi e l’inaccessibilità ai mezzi delle varie compagnie, un<strong> “teatrino”</strong> è andato ugualmente in scena in questi giorni. <strong>Via Fiorentino, Vibo Valentia</strong>, pieno centro storico, <strong>scalinata</strong> della <strong>scuola De Amicis.</strong> Qui venerdì alla velocità della luce era stato realizzato uno <strong>scivolo</strong> con una <strong>colata di cemento</strong> passato sopra le <strong>scalinate.</strong> Nelle intenzioni, una<strong> rampa per aiutare i disabili</strong> a scendere e salire dall’ingresso della scuola. Nei fatti un <strong>obbrobrio</strong> inguardabile e stonato con tutto il contesto storico-architettonico dei luoghi ma, soprattutto,<strong> inadatto allo scopo</strong> che si prefiggeva di raggiungere. Uno<strong> “scivolo” talmente ripido</strong> che dalla scuola rischiava di mandare qualcuno<strong> direttamente in ospedale.</strong> Dopo la nostra denuncia <span style="text-decoration: underline;"><strong>(LEGGI QUI:</strong></span> <strong><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/12473-cartoline-vibo-disabili-rampa-via-fiorentino/">“Cartoline” da Vibo: rampa per disabili in cemento sopra la storica scalinata</a>)</strong> e <strong>l’indignazione di tutta la città</strong> per un’opera inutile se realizzata in questo modo, si sta procedendo ora alla sua<strong> demolizione.</strong> Una buona notizia, ogni tanto, che non fa però venir meno il “teatrino” messo in piedi negli ultimi quattro giorni e di cui Vibo Valentia avrebbe fatto volentieri a meno. Restano ora gli interrogativi: chi ha autorizzato questo tipo di lavori? Chi paga? Aspettiamo altri <strong>coupe de theatre</strong> per darvene conto.\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28852"></div>\n\n\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28893"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>