Il Comitato operativo per la viabilità ha esaminato le procedure previste per l'inverno 2026-2027. Monitoraggio delle strade, coordinamento dei soccorsi e possibili interventi sui cantieri per evitare ostacoli durante le emergenze

Con l'avvicinarsi dell'inverno, la provincia di Vibo Valentia si prepara ad affrontare le possibili emergenze legate alla neve e al maltempo. Al centro dell'attenzione non soltanto la sicurezza degli automobilisti e la tempestività degli interventi, ma anche la necessità di liberare preventivamente le strade dai cantieri che potrebbero ostacolare le operazioni di sgombero della neve.

È uno degli aspetti emersi dalla riunione del Comitato operativo per la viabilità, che si è svolta questa mattina, 17 novembre, nella Prefettura di Vibo Valentia, per esaminare e condividere i Piani neve 2026-2027 predisposti dagli enti responsabili della gestione delle infrastrutture stradali.

L'obiettivo è definire un sistema di intervento coordinato che consenta di fronteggiare eventuali nevicate e altri fenomeni meteorologici avversi, limitando per quanto possibile le ripercussioni sulla circolazione e garantendo la sicurezza degli utenti della strada.

Cantieri, monitoraggio e interventi in caso di emergenza

Durante l'incontro, i rappresentanti degli enti gestori hanno illustrato le procedure operative previste per la stagione invernale, con particolare attenzione alle modalità di intervento in caso di precipitazioni nevose e al coordinamento tra le diverse strutture coinvolte.

Un passaggio significativo riguarda proprio la gestione dei cantieri stradali. Nel corso della riunione, infatti, è stata sottolineata l'esigenza di adottare misure organizzative capaci di favorire la fluidità del traffico, prevedendo anche «la preventiva rimozione di eventuali cantieri suscettibili di interferire con la gestione delle emergenze e con le operazioni di sgombero della neve», come si legge nella nota diffusa dalla Prefettura.

Non si tratta, dunque, di una disposizione generalizzata di chiusura dei cantieri, ma di una misura preventiva da valutare in relazione alle possibili criticità per la viabilità invernale.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla necessità di monitorare costantemente le condizioni della rete stradale provinciale, assicurando una risposta tempestiva qualora le condizioni meteorologiche dovessero rendere difficoltosi o pericolosi gli spostamenti.

Il coordinamento tra forze dell'ordine, Anas e Protezione civile

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti della Questura, della Polizia stradale, del Comando provinciale dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco, dell'Anas, sia per la viabilità ordinaria sia per la gestione della rete dell'Autostrada del Mediterraneo, della Provincia di Vibo Valentia e della Protezione civile regionale.

Il confronto ha consentito di esaminare le modalità di raccordo tra le diverse amministrazioni, con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni e garantire interventi efficaci in caso di emergenza.

È stata ribadita, in particolare, l'importanza della collaborazione tra tutte le componenti del sistema di protezione civile e della sicurezza stradale, chiamate a operare in maniera coordinata durante le situazioni di maggiore criticità.

Al termine della riunione, il Comitato ha condiviso i Piani neve 2026-2027, giudicandoli idonei ad assicurare una risposta coordinata ed efficace alle eventuali emergenze della stagione invernale.