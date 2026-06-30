Con l'avvio della stagione estiva, il Comune di Vibo Valentia ha dato il via a un'ampia operazione di bonifica e preparazione del litorale cittadino. Gli interventi, coordinati dall'assessorato all'Ambiente guidato da Marco Miceli, sono iniziati alle quattro del mattino, quando era ancora buio, per consentire di completare le attività prima dell'arrivo dei bagnanti.

La prima fase ha riguardato la deblattizzazione dei tombini nelle frazioni marine, effettuata dagli operai dell'impresa incaricata. Successivamente è entrata in azione la ditta Muraca, impegnata nella pulizia delle spiagge e delle aree limitrofe. Gran parte delle operazioni è stata eseguita manualmente, mentre nelle zone prive di nidificazioni della fauna marina sono stati utilizzati anche mezzi meccanici per accelerare i lavori nel pieno rispetto dell'ambiente.

A seguire da vicino gli interventi è stato lo stesso assessore Marco Miceli, insieme al responsabile della Muraca, Rino Farfaglia. Tra le attività portate a termine anche la sistemazione delle passerelle che garantiranno un accesso più agevole agli arenili per le persone con disabilità. A Bivona è stata inoltre sistemata una sedia Job, lo speciale ausilio che consentirà alle persone in carrozzina di raggiungere il mare e fare il bagno in sicurezza.

Completata anche la sistemazione delle isole ecologiche dedicate alla raccolta differenziata e dei cosiddetti "pesci mangiaplastica", le strutture destinate al conferimento dei rifiuti in plastica. Un'iniziativa che, fino a oggi, ha già permesso di raccogliere e avviare al riciclo circa due tonnellate e mezzo di materiale plastico.

L'operazione straordinaria rappresenta il primo passo di un programma di manutenzione che accompagnerà l'intera stagione balneare. Il Comune fa sapere che la pulizia delle spiagge sarà garantita quotidianamente e che, nei periodi di maggiore affluenza turistica, gli interventi potranno essere ripetuti anche più volte nel corso della stessa giornata, per assicurare decoro, sicurezza e fruibilità del litorale.