Guardate queste foto. Non diremo che si tratta di un’auto in servizio della Polizia Municipale. E neanche che si trovi tranquillamente parcheggiata sulle strisce pedonali. Non diremo che si trova in pieno centro di fronte l’uscita di una scuola, nel bel mezzo di uno degli incroci più trafficati della città. E non diremo neanche che la Polizia Municipale dovrebbe essere la prima a dare l’esempio in certe cose. Non lo diremo. Ma forse lo ha fatto qualcun altro.

A tal proposito, ricorderete, inoltre, la singolare storia accaduta proprio a Vibo Valentia e raccontata nella puntata de “I fatti in diretta” qualche settimana fa. Protagonista un disabile che, trovatosi l’accesso di casa bloccato, chiamò la polizia locale. La stessa, giunta sul posto, lo multò perché “il tagliando non era ben in vista”.