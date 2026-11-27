Bisognerà attendere ancora per il ritorno degli studenti della Trentacapilli-Murmura nella sede scolastica di via Santa Aloe, a Vibo Valentia. I lavori, che avrebbero dovuto concludersi entro la fine di quest’anno, si protrarranno anche nel 2027, senza che al momento sia stata individuata una data certa per il rientro. Una nuova battuta d’arresto che interessa una comunità scolastica di circa 660 persone tra alunni, docenti e personale Ata e che avrà conseguenze anche sulle casse comunali. Palazzo Gemini, infatti, continuerà a ospitare le attività didattiche, con una spesa per gli affitti che il Comune contava invece di eliminare.

Una circostanza che impone all’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo di rivedere ancora una volta il Patto Salva Città, l’accordo sottoscritto con il Governo nel gennaio del 2023 per il risanamento finanziario dell’ente. La giunta, infatti, ha approvato all’unanimità una proposta di rimodulazione che dovrà ora passare al vaglio del Consiglio comunale.

La Murmura tra ritrovamenti archeologici e danni del maltempo

A pesare sul cronoprogramma del risanamento finanziario del Comune è dunque ancora una volta quello dell’edilizia scolastica. Nel dicembre del 2024 l’amministrazione aveva già dovuto fare i conti con il protrarsi dei lavori, anche a causa dei ritrovamenti archeologici di epoca romana emersi durante gli interventi nell’area di Santa Aloe.

Da allora il primo lotto dei lavori alla Murmura, relativo all’adeguamento sismico e funzionale degli impianti, per un importo di 3 milioni e 60mila euro, è stato ultimato e collaudato. A registrare ulteriori ritardi è invece il secondo lotto, destinato all’efficientamento energetico dell’edificio, del valore di quasi 2,8 milioni di euro.

Gli interventi, avviati il 23 luglio 2025, hanno richiesto una prima perizia di variante, approvata nel febbraio scorso per far fronte a problematiche tecniche emerse durante i lavori. A complicare ulteriormente la situazione sono stati poi i nubifragi del febbraio 2026, che hanno provocato copiose infiltrazioni d’acqua nell’edificio, danneggiando intonaci, soffitti, finiture interne e lavorazioni sulle facciate.

Si è resa così necessaria una seconda perizia di variante, ancora in fase di completamento. A ciò si aggiungono i ritardi nella fornitura dei materiali e altre criticità operative che, secondo quanto riportato nella delibera, non sarebbero imputabili all’ente.

Il settore tecnico ha quindi formalmente comunicato che non sarà possibile ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2026, stimandone la conclusione nel corso del prossimo anno. A quel punto si dovrà comunque procedere ai collaudi, all’acquisizione delle certificazioni, agli adempimenti per l’agibilità e al trasferimento delle attività didattiche, compatibilmente con le esigenze della popolazione scolastica.

La situazione delle altre scuole

Diversa la situazione degli altri due istituti scolastici il cui trasferimento avrebbe dovuto contribuire alla riduzione delle spese sostenute dal Comune per le locazioni.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado Garibaldi, in piazza Martiri d’Ungheria, sono tornati nella sede originaria nel settembre del 2025, consentendo all’ente di liberare l’immobile preso in affitto con quattro mesi di anticipo rispetto alle previsioni dell’accordo.

Non sono invece ancora terminati i lavori di adeguamento sismico e impiantistico della scuola dell’infanzia e primaria di Portosalvo, in via Roma. In questo caso, tuttavia, il Comune è riuscito a trasferire le attività didattiche in un altro edificio di sua proprietà, rinunciando già nell’agosto scorso alla locazione dei locali del Corap, con cinque mesi di anticipo rispetto alle previsioni.

Una soluzione che non è stato possibile replicare per la Trentacapilli-Murmura, anche in considerazione delle dimensioni della comunità scolastica. Né il Comune né la Provincia dispongono, infatti, di immobili alternativi idonei.

Il ritardo costa 400mila euro di mancati risparmi

La permanenza a Palazzo Gemini avrà dunque un peso non trascurabile sui conti di Palazzo Luigi Razza. L’obiettivo era quello di azzerare nel 2027 una spesa per gli affitti che originariamente ammontava a 596mila euro l’anno. Il risparmio sarà invece limitato a 196mila euro, con una differenza di 400mila euro rispetto alle previsioni.

A compensare il mancato contenimento della spesa saranno, secondo la proposta dell’amministrazione, le maggiori entrate dell’addizionale comunale Irpef, pari a 1,8 milioni di euro annui rispetto alle originarie previsioni del piano di risanamento.

Quella che approderà in Consiglio comunale sarà la seconda proposta di rimodulazione del Patto Salva Città, che prevede il ripiano del disavanzo fino al 2038. La precedente, approvata dall’assise nel dicembre del 2024, ha già ottenuto il via libera del tavolo tecnico ma, si legge nella delibera di giunta, «a distanza di quasi due anni, risulta ancora in corso di perfezionamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».