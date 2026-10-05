Prima la lite in strada, poi l’intervento della Polizia con il rinvenimento di marijuana e hashish. Successivamente la perquisizione domiciliare, durante la quale sono state trovate ulteriori dosi di droga

La polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo, residente nel comune vibonese, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento ha avuto origine intorno alle ore 18:35, quando un equipaggio della Volante, transitando lungo Corso Umberto I, ha notato due persone intente a strattonarsi. Uno dei presenti ha richiamato l’attenzione degli operatori, riferendo di aver tentato di trattenere l’uomo che, alla vista della pattuglia, avrebbe cercato di disfarsi di una busta che stava per cedere ad una terza persona presente sul posto.

La sostanza stupefacente rinvenuta per strada e in casa

Gli agenti hanno quindi effettuato un immediato controllo dell’area indicata, ritrovando nei pressi di un muretto una busta in cellophane contenente cinque involucri: tre con hashish, per un peso netto complessivo di 2,7 grammi, e due con marijuana, per complessivi 2,3 grammi.

Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo. All’interno dell’immobile, gli operatori hanno rinvenuto ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente: circa 25 grammi di hashish occultati sotto una poltrona e oltre 24 grammi di marijuana nascosti all’interno di un contenitore, oltre a diverse dosi già predisposte e a materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento.

Complessivamente, considerando anche la sostanza recuperata poco prima in strada, l’attività ha consentito di sottoporre a sequestro circa 57,5 grammi di sostanze stupefacenti, di cui 29,9 grammi di hashish e 27,6 grammi di marijuana. Per l’uomo, già gravato da precedenti per reati specifici, è scattato l’arresto in flagranza di reato.

Successivamente, il gip ha convalidato l’arresto e, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, ha applicato nei confronti dell’indagato la misura del divieto di dimora nel Comune di Vibo Valentia, con conseguente obbligo di lasciare il territorio comunale.