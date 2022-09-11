La morte a seguito di un malore improvviso. Il commercialista vibonese si trovava nella sede di Forza Italia. Da dicembre era nella Struttura speciale dell'assessore regionale Rosario Varì nelle vesti di autista

Improvvisa scomparsa di Raffaele Iorfida, 58 anni, consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Vibo Valentia, nonché presidente della I commissione consiliare Affari generali. Da quanto appreso, il commercialista vibonese questa mattina si trovava nella sede di Forza Italia, quando avrebbe avvertito un malore improvviso per poi accasciarsi al suolo. Immediatamente allertati da chi era presente sul luogo i sanitari del servizio 118, che tuttavia, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del consigliere.



Nel dicembre scorso Raffaele Iorfida era entrato a far parte della “Struttura speciale” dell’assessore regionale Rosario Varì nelle vesti di autista al 50% con il consigliere comunale di Serra San Bruno Carmine Franzè.

