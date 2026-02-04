Accolti dal questore al termine del 19° corso di formazione svolto negli istituti di Nettuno e Spoleto: dodici unità assegnate alla Questura del capoluogo e due al Commissariato serrese
PHOTO
Il questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti accolto i 14 nuovi vice ispettori della Polizia di Stato, assegnati alla Questura al termine del 19° corso di formazione, svoltosi presso gli istituti di Nettuno e Spoleto.
Di questi, 12 prenderanno servizio presso la Questura di Vibo Valentia, mentre 2 vice Ispettori sono stati assegnati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Serra San Bruno, andando a potenziare in particolare gli uffici a maggiore operatività.
Nel corso dell’incontro, il questore ha rivolto ai nuovi arrivati un sentito augurio di buon lavoro, auspicando per ciascuno un percorso professionale ricco di soddisfazioni e di crescita personale.