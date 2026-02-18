La pioggia battente delle ultime ore ha mandato in tilt la viabilità nella zona di Moderata Durant, a Vibo Valentia. Un tratto di strada nei pressi del nuovo teatro si è trasformato in un vero e proprio tappeto d’acqua, con l’asfalto completamente invaso e la circolazione rallentata. Le immagini mostrano un ampio allagamento a valle della rotonda su cui si staglia il teatro comunale: l’acqua ha occupato gran parte della carreggiata, costringendo gli automobilisti a procedere a passo d’uomo.