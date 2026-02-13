La pianta fortemente inclinata è stata considerata a rischio per la strada e i palazzi adiacenti. Rimosso nel corso di un’operazione che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco del comando provinciale in sinergia con la Polizia locale

Dopo l’abbattimento del pino di Viale della Pace, divenuto pericolante a causa della forte inclinazione provocata dai venti impetuosi del ciclone che in queste ore sta interessando il versante tirrenico della Calabria, la giornata si è chiusa con un nuovo intervento sul patrimonio arboreo cittadino. Questa sera, infatti, è toccato a uno degli ormai pochi pini rimasti su Via Dante Alighieri, anch’esso giudicato a rischio.

L’albero, piegato e instabile, rappresentava un potenziale pericolo non solo per la carreggiata sottostante, ma anche per i palazzi che si affacciano sulla via, rendendo inevitabile l’abbattimento a tutela della pubblica incolumità.

Non è la prima volta che Via Dante Alighieri è interessata da interventi di questo tipo. Nei mesi scorsi, infatti, altri due pini presenti lungo la strada erano stati tagliati, un’operazione che aveva suscitato un acceso dibattito e acceso i riflettori sulla gestione del verde urbano.

In quell’occasione era intervenuto anche il presidente della sezione vibonese di Italia Nostra, Alessandro Caruso Frezza, che aveva definito l’abbattimento «l’ennesimo scempio ambientale», denunciando una progressiva perdita di alberature storiche in città.

L’ultimo intervento si è svolto tra le 19 e le 20.30 di questa sera. Sul posto hanno operato in prima linea i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, impegnati nelle operazioni di taglio e messa in sicurezza dell’area, in sinergia con la Polizia locale, che ha provveduto a regolare la viabilità e a garantire la sicurezza dei residenti.