A confermarlo la relazione dei Vigili del fuoco. I responsabili si sono introdotti da una porta-finestra del primo piano. Ingenti i danni. Il sindaco dal prefetto. Siamo stati all’interno della struttura, ecco cosa è rimasto

Sono ingentissimi i danni all’interno dei locali che ospitano la scuola materna ed elementare di Stefanaconi, interessati dall’incendio che nella tarda serata di ieri ha distrutto un locale in uso al personale non docente nel quale erano tra l’altro collocati gli inverter e le strumentazioni di controllo dell’impianto fotovoltaico installato sul tetto della scuola.

Proprio a partire dalle attrezzature elettriche sarebbe stato appiccato l’incendio (sulla cui natura dolosa si nutrono ormai pochi dubbi) che si è poi esteso all’intero locale, distruggendo mobili e suppellettili varie. Le fiamme hanno ancora gravemente danneggiato l’impianto elettrico ormai inutilizzabile. Seriamente danneggiato anche il solaio che ha subito distacchi di materiale in più punti. Il fumo ha invaso poi buona parte della scuola rendendo gli interi locali impraticabili. I danni ammonterebbero a diverse decine di migliaia di euro. Almeno 15mila solo per gli inverter distrutti.

Sul posto sono attualmente operativi personale comunale e tecnici dell’Enel che stanno provvedendo a mettere in sicurezza i locali e a quantificare l’esatta entità dei danni. Pochi dubbi, come detto, sulla natura dolosa dell’incendio. Al primo piano è stata infatti trovata una porta-finestra (accessibile da una scala esterna di sicurezza) in frantumi. Da lì sarebbero quindi passati gli ignoti autori del gesto per poi dirigersi direttamente al locale maggiormente interessato dalle fiamme. Ad affermarlo, confermano l’ipotesi del Vibonese, è anche la relazione stilata dai Vigili del fuoco che testualmente scrivono: “Non è da escludere la natura dolosa in quanto al termine dell’intervento si riscontrava che ignoti, usando la scala di emergenza esterna, con I’ausilio di un grosso pezzo di ferro effettuavano la rottura del vetro di una porta sita al secondo piano fuori terra probabilmente per entrare all’interno ed appiccare l’incendio”.

Incendio in una scuola di Stefanaconi, le fiamme distruggono un locale tecnico

Sul caso hanno avviato le indagini i carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia che hanno raccolto testimonianze sul posto, compresa quella del dirigente scolastico Raffaele Vitale, tra i primi ad intervenire. La scuola rimarrà di conseguenza chiusa per diversi giorni. A sancirlo, a breve, sarà un’apposita ordinanza comunale.

Resta da chiarire il movente, ma si tende ad escludere una “semplice” bravata, visto che ad essere colpito è stato, nello specifico, il pannello di controllo dell’impianto fotovoltaico. «Era già successo in passato – ha riferito al Vibonese un amareggiato sindaco Salvatore Di Sì – che qualcuno entrasse all’interno delle scuole, limitandosi però a mettere a soqquadro qualche mobile o a strappare qualche registro. Una cosa del genere ci lascia senza parole, e ci costringe ad interrogarci su cosa spinga delle persone ad arrivare a tanto. È un fatto devastante per la nostra comunità composta in larghissima maggioranza da persone perbene, ferite sul piano morale dall’attacco a una delle sue principali istituzioni: la scuola. Mi auguro che sullo stesso venga fatta piena luce».

Lo stesso sindaco ha chiesto d’incontrare il prefetto di Vibo Carmelo Casabona che lo riceverà in mattinata.