Le fiamme si sono sviluppate da un cumulo di spazzatura per poi propagarsi ad una catasta di legna

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi a Nicotera in via Barriera per un incendio alla spazzatura che si è poi propagato ad una catasta di legna depositata su terreno privato. Le fiamme stavano per raggiungere alcuni contatori del gas metano. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito l’estinzione dell’incendio impedendo che lo stesso causasse la fusione delle tubazioni di polietilene con successiva fuoriuscita di gas metano. Sul posto si è poi portato personale addetto alla manutenzione della rete del gas al fine di mettere in sicurezza gli impianti.