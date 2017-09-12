L’ufficio di Procura aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione dopo la richiesta di un processo con rito abbreviato

Assolto perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste dal Tribunale di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Pia Sordetti, Giovanni Mancuso, 76 anni, di Limbadi, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, arrestato il 16 agosto scorso dopo essere stato trovato in casa dai carabinieri – in contrada Piraino di Monte Poro – in compagnia, secondo l’accusa, di un pregiudicato. Il giudice aveva già escluso la gravità indiziaria sia per la misura di prevenzione e sia per l’accusa di resistenza al momento della convalida dell’arresto. Giovanni Mancuso – difeso dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Francesco Stilo – aveva optato per un processo con rito abbreviato al termine del quale la pybblica accusa aveva chiesto due anni di reclusione. La difesa è infatti riuscita a dimostrare al Tribunale che la persona trovata in compagnia di Mancuso non aveva precedenti penali nel casellario giudiziario. Per quanto attiene il reato di resistenza a pubblico ufficiale, il Tribunale ha invece assolto Mancuso per “non aver commesso il fatto”.

Il 76enne di Limbadi (in foto) è stato condannato di recente dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia a 9 anni di reclusione per il reato di usura al termine del processo nato dall’operazione denominata “Black money”. Altri 6 anni di reclusione per associazione mafiosa li ha invece rimediati in primo grado a Vibo nel processo nato dall’operazione denominata “Genesi” che si trova in fase di appello. Il Vibonese ha pubblicato stamane in anteprima le motivazioni della sentenza “Black money” che ha registrato la condanna di Giovanni Mancuso a 9 anni di reclusione per il reato di usura e l’assoluzione per il reato di associazione mafiosa. (LEGGI QUI: ‘Ndrangheta: “Black money”, ecco i motivi della sentenza contro il clan Mancuso).

