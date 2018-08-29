Passa agli arresti domiciliari Angelo Accorinti, 30 anni, di Zungri, coinvolto nell’operazione dei carabinieri denominata “Roba di famiglia” con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di essere a capo di una rete di spacciatori di cocaina. Il gip del Tribunale di Vibo ha infatti accolto un’istanza dell’avvocato Francesco Sabatino e pertanto Angelo Accorinti ha lasciato il carcere dove era finito il 5 luglio scorso in quanto segnalato diverse volte fuori casa in orari non consentiti dalla precedente misura degli arresti domiciliari. I carabinieri ne avevano registrato e segnalato ogni comportamento anomalo e da qui una nuova ordinanza in carcere.

Angelo Accorinti, figlio di Pietro Accorinti – quest’ultimo già coinvolto nell’operazione “Decollo” contro il narcotraffico internazionale – è anche nipote di Giuseppe Accorinti, ritenuto il boss di Zungri. Nei confronti di Angelo è già stata avanzata la richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito dell’operazione “Roba di famiglia”.   LEGGI ANCHE: Viola i domiciliari e finisce in carcere, un arresto a Zungri

Processione interrotta a Zungri, la versione di Accorinti: “Ho sempre portato il quadro” (VIDEO)

“Roba di famiglia”: gli indagati annotavano pure le targhe delle auto dei carabinieri (VIDEO)

‘Ndrangheta: inchiesta Nemea, Leone Soriano voleva uccidere Peppone Accorinti (VIDEO)

Spaccio di droga nel Vibonese: ecco tutte le accuse della Procura (VIDEO)

 

 