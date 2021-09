Vibo, al via la rassegna “Un libro al mese”: mercoledì il primo incontro

Silvia Patrizia Marzano

Si terrà, mercoledì prossimo, 15 settembre, a Palazzo Gagliardi, alle ore 18, con ingresso dalle 17,30, il primo appuntamento di “Un libro al mese. Visti da Vicino” di cui saranno protagonisti il giornalista Gregorio Corigliano ed il suo volume “Nero di Seppia”. La rassegna letteraria, organizzata dall’associazione no profit “L’isola che non c’è”, presieduta da Concetta Silvia Patrizia Marzano, vedrà gli interventi di apertura del sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo e dell’assessore alla Cultura, Daniela Rotino Araneo. A presentare l’opera Joan Azzurra Pelaggi, presidente dell’associazione “Da donna a donna”. Modererà e concluderà l’evento la presidente dell’associazione promotrice. Amministrazione ed associazione accomunate dalla cultura messa al centro delle attività. [Continua in basso]

La rassegna, che da settembre 2021 a giugno 2022 offrirà quasi ogni mercoledì alle ore 18 occasione d’incontro, sarà condivisa con l’amministrazione comunale di Vibo Valentia nominata, per l’anno in corso, Capitale Italiana del Libro. Durante questa ottava edizione, 32 autori provenienti da tutta Italia, spazianti in molteplici generi letterari, dalla saggistica al fantasy, scelti per proporre un’offerta soddisfacente ad un pubblico vasto. Importanti le partecipazioni degli atenei, degli istituti scolastici ed il coinvolgimento di ulteriori realtà associative culturali. In tale occasione sarà possibile ritirare il calendario completo della rassegna. La partecipazione agli eventi in calendario è possibile solo previa prenotazione alla mail dedicata unlibroalmese@isolachenonce-noprofit.com. L’ingresso sarà gestito dall’associazione di Protezione civile Augustus di Vibo Valentia.