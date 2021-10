Anche a Vibo Marina in arrivo una piccola biblioteca pubblica

La struttura verrà realizzata grazie a un progetto messo in campo per iniziativa del Sistema bibliotecario vibonese con il partenariato dell’amministrazione comunale

È in corso di allestimento, presso i locali della Pro loco di Vibo Marina ubicati in zona Porto, una piccola biblioteca pubblica che verrà realizzata grazie a un progetto messo in campo per iniziativa del Sistema bibliotecario vibonese con il partenariato dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia, nell’ambito del programma “Biblioteca casa di quartiere” finanziato dal Ministero per la Cultura-Direzione generale creatività contemporanea. Il progetto- secondo un comunicato dello stesso Sistema – prevede anche un potenziamento della biblioteca del Polo di Santa Chiara. [Continua in basso]

«Presto avremo tanti libri per adulti e bambini e il diritto alla lettura sarà garantito anche agli abitanti di quella comunità neanche tanto piccola che è Vibo Marina», annunciano dalla direzione del Sistema bibliotecario vibonese, che rimarca altresì come «la biblioteca del Sistema e quella di Vibo Marina lavoreranno in rete con le scuole e le associazioni locali, si faranno letture ad alta voce e attività culturali. Non tutto è facile a Vibo Valentia – osserva infine il Sistema – e spesso, pur essendo una piccola comunità, non riusciamo a condividere nemmeno gli stessi valori civici. Ma noi, il Sistema bibliotecario vibonese, lavoriamo per la comunità».