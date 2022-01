Un libro al mese, a Vibo la presentazione de “Il cacciatore di meduse”

Tornano gli appuntamenti culturali con “Un libro al mese, visti da vicino“, la rassegna culturale curata dall’associazione l’Isola che non c’è e inserita nel calendario di Vibo capitale italiana del libro. Mercoledì 26 gennaio, a palazzo Gagliardi, si terrà la presentazione del volume “Il cacciatore di Meduse” di Ruggero Pegna. L’iniziativa è in programma alle ore 18.00. Ai saluti istituzionali, farà seguito l’introduzione di Concetta Silvia Patrizia Marzano, presidente l’Isola che non c’è. La giornata culturale, impreziosita dalla presenza dell’autore, sarà presentata da Eleonora Rombolà, dirigente scolastico Istituto scolastico Garibaldi-Buccarelli.