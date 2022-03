Un calendario per ripercorrere l’antica storia di Nicotera: l’iniziativa del Comune

Un calendario con le date che hanno un’importanza storica per Nicotera e che così, nel corso dell’anno, potranno essere meglio ricordate ed essere punto di partenza per iniziative di studio, ricerca e condivisione della storia cittadina. È l’iniziativa promossa dall’amministrazione Marasco, su input del consigliere comunale con delega alla cultura Leone, e approvata con apposita delibera. «Nicotera – sottolinea Leone – ha una storia antichissima che forse non è adeguatamente conosciuta neanche da una parte dei nostri stessi concittadini. Spesso vengono fatte delle lodevoli iniziative ma slegate le une dalle altre. Questo calendario di date vuole quindi essere un percorso concettuale e progettuale per una valorizzazione di queste vicende ma in un modo più ottimale». [Continua in basso]

Queste le date individuate: 5 febbraio – ricorrenza del disastroso terremoto che colpì la cittadina tirrenica vibonese nel 1783; 14 febbraio – ricorrenza del martirio di due patrioti liberali nel 1799; 19 marzo – ricorrenza del nuovo assetto municipale voluto dai francesi nel 1806; 14 aprile – ricorrenza della visita alla città del Re Ferdinando II° di Borbone; 10 maggio – ricorrenza della visita in città del Re Gioacchino Murat; 19 giugno – ricorrenza del sacco barbaresco della cittadina avvenuto nel 1638; 2 luglio – ricorrenza della consacrazione della cattedrale a Maria SS Assunta avvenuta nel 1638; 14 agosto – ricorrenza dell’acquisto della città da parte dei Ruffo; 26 agosto – ricorrenza dell’arrivo di Garibaldi a Nicotera durante la spedizione dei Mille nel 1860; 8 ottobre – ricorrenza dell’arrivo in città del grande archeologo francese Lenormant nel 1878; 12 ottobre – ricorrenza della battaglia navale tra angioini e aragonesi avvenuta nel 1282 davanti alle coste nicoteresi; 15 ottobre – ricorrenza dell’arrivo in città dello studioso americano Ancel Keys autore dello studio da cui partì il processo di valorizzazione della Dieta Mediterranea; 4 novembre – ricorrenza dell’uccisione del filosofo Antonino De Bella avvenuto nel 1912; 28 dicembre – ricorrenza della vicenda della torpediniera Spica avvenuta durante il tragico sisma del 1908 che distrusse Messina e Reggio Calabria.

«La storia di Nicotera – conclude il sindaco Giuseppe Marasco – è come un grande libro che racchiude una serie incredibile di episodi noti e meno noti che merita di essere trasmesso soprattutto alle nuove generazioni».