Nicotera, nuovo appuntamento con Guitaromanie: è la volta di un duo norvegese

Nuovo appuntamento con Guitaromanie, il festival chitarristico di Nicotera giunto quest’anno alla sua terza edizione. Domenica 23 ottobre, infatti, si terrà nella cittadina costiera il settimo dei concerti che anche quest’anno hanno dato vita a un ricco cartellone. Ad esibirsi sarà il duo “Jan and Gisle”, costituito dai musicisti norvegesi Gisle Krogseth (chitarra) e Jan Junker (flauto). Le loro note invaderanno la Chiesa di Gesù e Maria, gioiellino nella parte antica di Nicotera. Il concerto avrà inizio alle ore 19. [Continua in basso]

Il programma della serata prevede brani per flauto e chitarra di Jaques Ibert, Claude Debussy, Astor Piazzola, Hândel, J. S. Bach, musica rinascimentale e medievale, oltre a brani originali scritte da Krogseth. L’ensemble interpreta alcune delle opere più famose scritte per questa formazione, “Storia del tango” di Astor Piazzolla, la grande “Sonatina opus 205” di Mario Carelnuovo Tedesco e “L’Aube Enchantée” di Ravi Shankar. “Blank from Namur” è il nome di un’opera originale di Gisle. Quest’ultima è un adattamento della musica di scena per un monologo teatrale di Terje Lindberg. Krogseth ha scritto anche diverse opere soliste per flauto e “Quattro pezzi per flauto e chitarra” che suonano spesso.

Gisle Krogseth è molto attivo in entrambe le sue carriere di chitarrista e compositore. Ha effettuato numerose tournée concertistiche di successo in tutta Europa e negli Stati Uniti. Compositore insolitamente versatile, ha scritto importanti opere nei settori della musica sinfonica, della musica da camera, del teatro musicale e del cabaret. Nel 1991 ha rappresentato la Norvegia al “World Festival for Theatre” e ha vinto un premio. Di recente, la sua musica da camera è stata eseguita a Sandefjord ea Minneapolis, Los Angeles e Washington D.C. [Continua in basso]