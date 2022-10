Vibo, presentato in Comune il Festival Leggere&Scrivere: ecco le date della X edizione

Un Festival messo in piedi in soli venti giorni, in quanto, pur avendo il Sistema bibliotecario vibonese presentato un progetto e regolarmente partecipato al bando pubblicato dalla Regione Calabria, questo ha subìto dei ritardi e ancora oggi non è uscita alcuna graduatoria con i relativi finanziamenti. Risultato? Si rischiava di fare saltare l’edizione 2022 del Festival Leggere&Scrivere, ma se così fosse stato «la manifestazione avrebbe perso la sua storicità e questo vuol dire molto per la Regione, ma anche a livello nazionale, poiché se un evento non si storicizza poi non può accedere ai finanziamenti», ha detto il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo questa mattina in apertura di conferenza stampa di presentazione della kermesse culturale.



Un appuntamento giunto quest’anno alla sua decima edizione e totalmente finanziato dall’amministrazione comunale. Quindi tutti a lavoro in tempi strettissimi: Comune e direzione artistica, quest’ultima affidata – come sempre – a Gilberto Floriani ed a Maria Teresa Marzano, entrambi presenti all’incontro con i giornalisti nella sala consiliare del Comune unitamente al presidente del Sistema Corrado L’Andolina e all’assessore alla Cultura Antonella Tripodi. Sarà, tuttavia, un Festival ridotto: gli appuntamenti con gli scrittori, intellettuali e artisti di vario genere – che si terranno sempre a Palazzo Gagliardi con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti – sono spalmati in soli tre giorni rispetto ai tradizionali cinque. Il via ufficiale della manifestazione è fissata al prossimo 3 novembre per concludersi poi giorno 5. [Continua in basso]

Il sindaco Maria Limardo: «Manifestazione aperta, inclusiva»

Il sindaco Maria Limardo

«Diamo, quindi, il via alla manifestazione più importante della città – ha aggiunto il primo cittadino rivolgendosi ai cronisti – Una manifestazione aperta, inclusiva. Una manifestazione soprattutto culturale che dà, ancora una volta di più, l’idea di quanto questa città sia frizzante in termini culturali, e di quanto sia innovativo il messaggio che noi vogliamo mandare all’esterno, che è appunto un messaggio assolutamente inclusivo, di apertura della città alla città. Non è la cultura elitaria, la cultura che deve essere cercata, ma è la cultura stessa che si apre alla città. Perché il brusio che caratterizza il palazzo che ospita il Festival, che si svolgerà all’interno di Palazzo Gagliardi che costituisce la sede storica, in questo periodo è avvolto da un brusio particolare. Il brusio della cultura, ma anche il brusio della curiosità. È la cultura che si apre alla gente. È la cultura che va, che si apre. Ed è un momento straordinario nel quale chiunque si può avvicinare, sapendo di avere e di poter godere di una offerta culturale a ventaglio, all’interno della quale ciascuno può trovare soddisfazione rispetto alle proprie esigenze».

«Impegno straordinario del Comune di Vibo»

Un momento di una precedente edizione del Festival

Detto questo, il sindaco ha fatto presente «che se il Festival Leggere&Scrivere si può fare, questo è dovuto all’impegno straordinario non soltanto del Sistema bibliotecario vibonese ma anche della città di Vibo Valentia. Perché, sia lo scorso anno che quest’anno, la città di Vibo Valentia ha investito risorse importanti per consentire che il Festival potesse avere luogo. Sapete, infatti, che a livello regionale non sono pervenute risorse economiche e il Sistema si trova in un momento di difficoltà economico-finanziaria e, pertanto, – ha ribadito il sindaco – se non fosse stato per l’apporto, che è direttamente collegato all’esistenza in vita del Festival, dato dalla città di Vibo Valentia, sicuramente queste ultime due edizioni non si sarebbero potute realizzare. Lo scorso anno il Festival si è tenuto perché all’interno degli interventi relativi alla Citta Capitale del libro sono stati stanziati dei fondi destinati proprio al Festival. Quest’anno abbiamo ottenuto ulteriori risorse, la scorsa volta provenivano da fonti statali, quest’anno invece provengono dalla Regione Calabria. Quindi, una parte di questi finanziamenti sono stati utilizzati per la realizzazione del Festival. Altra cosa che tengo ad evidenziare è che l’essere stati Capitale del libro costituisce una occasione e un substrato sul quale si stanno innestando tutta una serie di virtuosità assolute per la città di Vibo Valentia. Tra tutte – ha inteso puntualizzare ancora il sindaco – ricordo l’orchestra sinfonica regionale della Calabria. Godendo del titolo di città Capitale del libro, infatti, ci siamo imposti nel panorama nazionale, europeo e internazionale. E proprio per questo il maestro Veronesi ha voluto saperne di più di noi, è venuto a cercarci ed ha trovato accoglienza, costituendo l’orchestra sinfonica regionale della Calabria. Questo ci proietta su un’altra fetta cultura che è quella musicale. Abbiamo infatti di recente costituito “Vibo Lirica”. Quindi – ha chiuso Maria Limardo – questa amministrazione è pronta a favorire i percorsi culturali nella convinzione che la cultura è una grande fonte di risorse».