Briatico, al via i laboratori artistici per bambini

Ai nastri di partenza i laboratori artistici che si terranno a Briatico presso i locali che ospitano l’oratorio San Nicola. Un centro ricreativo dove poter trascorrere momenti di apprendimento, ma anche stimolare la socialità dopo un periodo, quello dell’emergenza Covid, caratterizzato da chiusure. L’inizio è previsto sabato 12 novembre dalle ore 15.30. Le iscrizioni sono aperte e possono aderire al progetto bimbi di età compresa tra i 40 e i 10 anni. I più piccoli, 1-3 anni, potranno comunque accedere ai laboratori in presenza di un genitore. [Continua in basso]

Si tratta di una delle numerose iniziative per i giovanissimi ideate dalla parrocchia. Prima della pandemia, infatti, nella città costiera erano stati realizzati interessanti progetti come il laboratorio musicale, quello cinematografico e quello dedicato all’arte fotografica. Strumenti utili per offrire occasioni di incontro per bimbi e ragazzi, valide alternative a pomeriggi davanti alla tv o al telefonino. Anche a Favelloni, su questa scia, sono state promosse una serie di attività come corsi musica, laboratorio artistico, il teatro e il dopo scuola.

