Il mito di Ulisse a Vibo: a palazzo Gagliardi l’Odissea museum

Il grande mito di Ulisse ritorna a vivere in Calabria, la mitica Terra dei Feaci e delle più note avventure di Ulisse, in tutto il suo antico splendore. Ha aperto i battenti nello storico Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia l’Odissea Museum, rassegna museale itinerante e permanente, prima e unica nel suo genere, dedicata ai segreti di Ulisse tra Magna Graecia e Trinacria. L’evento è stato promosso dalla Rete Museale Regionale, con la direzione artistica di Sergio Basile, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia, città ”Porta della Costa degli Dei” e già Capitale Italiana del Libro 2021. L’Odissea Museum propone, in circa mille metri di esposizione, un percorso artistico-museale esplicativo completo su tutti i personaggi del poema e sui luoghi più significativi della regione Calabria, della Sicilia e non solo, descritti in oltre 60 pannelli. [Continua in basso]

Tra le opere esposte più significative trovano spazio le copie originali del Laocoonte dei Musei Vaticani, oltre due metri di altezza, tra le statue più famose della storia, nonché il modello di riferimento essenziale per gli artisti rinascimentali e per il Barocco, la cui realizzazione è stata affidata all’Accademia di Belle Arti di Carrara, con il contributo del docente Franco Cimino, dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, e grazie al sostegno di Edison, partner dell’Odissea Museum. Fondamentali il sostegno anche del Gruppo Caffo – Amaro del Capo – e la partecipazione della BCC di San Calogero e Maierato, di F.L.A.G. dello Stretto, della Pro Loco di Vibo Valentia e di diversi istituti scolastici regionali, tra i quali l’ISS Morelli-Colao di Vibo Valentia e il Chimirri di Catanzaro.

Tra le opere di riferimento dell’evento museale trovano spazio anche prestigiosi vasi in terracotta dei maestri Rosella Costa, Claudio Panaia, Beatrice Russomanno, Roberto Paolini e Agostino Caracciolo, dedicati soprattutto al mito di Troia e alle vicende di Odisseo, due cavalli di legno e bronzo del Settecento, nonché un grande cavallo in acciaio (Petrus) realizzato dal maestro Nuccio Loreti. Davvero originali e monumentali i protogonei di Mimmo Carteri e l’installazione Humanitas, dedicata all’Ade e al mito di Persefone. È presente all’Odissea Museum, in via esclusiva, anche la collezione unica del Maestro Orafo Michele Affidato, dedicata all’antica oreficeria nella Magna Graecia. A Vibo Valentia si possono ammirare anche le riproduzioni dei più grandi capolavori dell’arte pittorica internazionale di tutti i tempi – dedicati al mito di Ulisse e conservati nei più famosi musei del mondo, dal Louvre a Palazzo Farnese – a cura dei maestri della Scuola Francese, nonché dei pittori calabresi Nuccio Schepis, Angelo Di Lieto, Paolo Pancari Doria, Mastrofra, Beniamino Giannini, Agostino Caracciolo e Raffaele Fama’.