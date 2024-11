Premio sportivo Salvatore La Gamba: tra i riconoscimenti assegnati anche quello per la Scuola calcio Bulldog

Palazzo Gagliardi di Vibo ha ospitato la quinta edizione del Premio sportivo Salvatore La Gamba. Quest’anno più che mai, il parterre è stato di indiscusso rilievo poiché ha vantato la presenza di grandi personaggi de mondo del calcio e vari interventi in collegamento. Non sono mancati i contributi di Davide Lippi, Gianluca Di Marzio, Corrado Ferlaino e altri grandi figure del settore sportivo. Al contempo sono state premiate alcune società sportive del territorio vibonese, tra cui la Scuola Calcio Bulldog.

Una realtà in costante crescita

A ritirare il gradito premio è stato il presidente Ippolito. Il riconoscimento è stato consegnato dall’assessore comunale Stefano Soriano. Bulldog Vibo come “Orgoglio di Calabria per i risultati conseguiti e per la valorizzazione dei suoi principi sportivi”. Questa la frase celebrativa del riconoscimento ricevuto dalla giovane società nero arancio.

Presenti in sala anche alcuni tecnici e diversi ragazzi della scuola calcio Bulldog Vibo. Ancora un segnale forte che testimonia, dopo anni di lavoro e passione, i risultati sportivi e sociali che la società sta raccogliendo sul territorio. A breve, inoltre, avverrà l’attesa inaugurazione dei due campetti che arricchiranno le strutture di questo progetto-giovani che, pian piano, sta diventando il punto di riferimento dell’intero territorio vibonese e che vanta, al momento, circa 300 giovani tesserati.