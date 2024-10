Omaggio a Napoli nel cuore di Vibo: il coro polifonico Pensieri, parole e musica in scena a Palazzo Gagliardi

Locandina evento

“A città ‘e Pulecenella: omaggio a Napoli”: l’evento, promosso dal Fondo ambiente italiano (Fai), sezione di Vibo Valentia presieduto da Giovanna Congestrì, sarà un viaggio musicale tra le note della tradizione napoletana. Un’immersione nei ritmi e nelle melodie della musica napoletana. Il concerto si terrà sabato 19 ottobre a palazzo Gagliardi alle ore 17:30, con il patrocinio della Pro Loco e dell’amministrazione comunale. L’iniziativa segue il programma delle “Giornate Fai d’Autunno” che si sono svolte sabato e domenica scorsi a Francavilla Angitola. Per assistere alla kermesse sarà richiesto un contributo minimo di 3 euro. Per l’occasione, il coro polifonico “Pensieri, musica e parole”, diretto dal maestro Antonio Romano, con la partecipazione del soprano Maria Teresa Ionadi e del tenore Adriano Licastro, intratterrà il pubblico con le note di alcuni dei brani più celebri della tradizione musicale partenopea.

Lo spettacolo sarà intervallato da letture sulla storia e sulle curiosità dei brani in esecuzione. Il coro ha già avuto modo di farsi apprezzare in diverse occasioni, grazie a un repertorio variegato che spazia dal canto sacro a quello classico profano, passando attraverso il gregoriano, lo spiritual, il gospel e la musica popolare. Attraverso le note di canzoni iconiche come ’O sole mio, Tammuriata nera, Torna a Surriento e molte altre, gli spettatori avranno l’occasione di immergersi in un viaggio emozionante. Inoltre, la proposta musicale offerta dal coro polifonico durante il concerto non si limiterà ai classici, ma includerà anche la più recente produzione musicale partenopea con brani come Cu’mme e Napule è. Ogni canzone, dunque, rappresenta un pezzo di storia, un frammento dell’anima di Napoli, capace di evocare immagini intense e suscitare emozioni profonde.