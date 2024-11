Torna a Vibo il Premio Sportivo Salvatore La Gamba: Di Marzio, Ferlaino e Iemmello ospiti della quinta edizione

Una scommessa vinta che si è trasformata, col tempo, in un consueto appuntamento annuale il quale è capace di racchiudere ospiti di altissimo spessore sportivo ma, soprattutto, eccellenze calabresi conosciute in tutto il territorio nazionale e non solo. Si tratta del Premio Sportivo Salvatore La Gamba, ideato e organizzato da Francesco La Gamba in memoria del padre, con quest’ultimo che è stato sempre vicino al mondo calcistico e sociale. Non c’è modo migliore di ricordare Salvatore La Gamba dunque, se non quello rappresentato da un parterre di indiscusso valore. Lunedì alle ore 17:30, all’interno di palazzo Gagliardi, si terrà infatti la quinta edizione del Premio il quale ha conosciuto, negli anni, una crescita esponenziale, frutto anche dell’impegno dello stesso Francesco La Gamba. Sono passati sei anni, infatti, dall’edizione inaugurale che si tenne il 6 agosto 2018. Da lì un susseguirsi di ospiti del calibro dell’allenatore Franco Colomba, dell’ambasciatore dell’Inter nel mondo Felice Natalino, del segretario generale della Lazio Armando Calveri e tanti altri che ha ricordato proprio l’organizzatore nella conferenza stampa tenutasi giovedì mattina all’interno del municipio di Vibo.

La conferenza stampa

Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco Enzo Romeo e l’assessore Stefano Soriano. Proprio il primo cittadino ha aperto la conferenza: «L’impegno di Francesco La Gamba è stato sempre costante e, soprattutto, da applaudire perché fa delle cose splendide e questo premio sportivo ha principalmente un valore affettivo. Questo è un impegno che lui offre anche alla città e dona la possibilità di ospitare persone di grande rilievo e che solo lui riesce a convincere. Ospiti della serata saranno volti emblematici dello sport come l’indimenticabile presidente Ferlaino, il giornalista Gianluca Di Marzio, il monsignor Attilio Nostro, il presidente della Lnd Calabria Saverio Mirarchi o la bandiera e punta di diamante del Catanzaro, Pietro Iemmello“. Entusiasmo anche da parte dell’assessore Soriano: “Un premio sportivo, questo, che è un’occasione anche per i giovani ragazzi di incontrare delle persone che vivono di calcio e non solo».

Le parole di Francesco La Gamba

Nel dettaglio ci va poi proprio Francesco La Gamba: «Portiamo avanti questo appuntamento che, in precedenza, ha già ospitato nomi importanti come il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il presidente della Vibonese Pippo Caffo e quello del Cosenza Eugenio Guarascio e poi, ancora, il giornalista per La Gazzetta dello Sport Nicola Binda, il giornalista e cronista Francesco Repice, il Campione del Mondo Simone Perrotta e tanti altri. L’obiettivo primario, però, è innanzitutto quello di legare il premio sportivo con il territorio, facendo conoscere alle eccellenze sportive i nostri paesaggi, le nostre bellezze naturalistiche e i nostri prodotti tipici. Quest’anno ci sarà anche il premio Orgoglio Vibonese dove premieremo diverse realtà, tra cui la Scuola Calcio Bulldog. I nomi si presentano da soli dal momento che ci saranno Davide Lippi, uno dei più importanti procuratori sportivi italiani o Lido Vieri campione europeo nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. Non escludo però una sorpresa durante la serata». I premi sono realizzati da Michele Affidato, che ha collaborato anche con il festival di Sanremo e con la Mostra del Cinema di Venezia. L’evento sarà condotto da Rinaldo Critelli e Stefania Scarfò.