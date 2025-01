Vibo, Armonie per la Memoria emoziona il pubblico di palazzo Gagliardi nella giornata in ricordo delle vittime dell’Olocausto

La locandina della serata

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, Francesco Antonio Crudo e Alberto Greco hanno offerto un concerto emozionante a palazzo Gagliardi, un evento che ha saputo toccare profondamente il pubblico. Francesco Antonio Crudo, con la sua potente voce, ha interpretato brani che hanno evocato la memoria storica e il dolore delle vittime dell’Olocausto, accompagnato dalla delicatezza e dalla passione del pianoforte di Alberto Greco, che ha reso ogni pezzo ancora più coinvolgente.

La serata, organizzata dall’associazione “Giuseppe Verdi” assieme alla Pro Loco di Vibo, in collaborazione con Aepj (Associazione europea per la conservazione e la promozione del patrimonio e della cultura ebraica europea), l’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) e l’Unpli, è stata arricchita dalla scrittrice Sonia Demurtas, che ha condotto l’evento con grande sensibilità, e dalla poetessa Anna Alfano, le cui poesie hanno saputo dare una dimensione ancora più intensa alla riflessione storica e emotiva. L’atmosfera che si è creata è stata unica, carica di rispetto e riflessione. La bravura di Crudo e Greco, insieme alla forza delle parole di Demurtas e Alfano, ha reso la serata un momento di grande impatto emotivo, in cui la musica e la letteratura si sono fuse per mantenere viva la memoria.